اليوم السابع
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الأربعاء، 20 مارس 2024 11:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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30 ألفا يؤدون صلاتى العشاء والتراويح بالأقصى رغم مسيرة استفزازية للمستوطنين

الأربعاء، 20 مارس 2024 11:10 م
30 ألفا يؤدون صلاتى العشاء والتراويح بالأقصى رغم مسيرة استفزازية للمستوطنين المسجد الأقصى
أ ش أ

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أدى 30 ألف فلسطينى، صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية - فى بيان صحفى - إن 30 ألف مُصل أدوا الصلاة فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة ومنع مواطنى الضفة الغربية من دخول القدس المحتلة.


وتجاوز المصلون مسيرات استفزازية نظمها مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى فى شارع الواد المؤدى للمسجد الأقصى لتعطيل وصول المصلين للأقصى.


وأفاد شهود عيان بأن المسيرة تسببت فى إغلاق الطريق بوجه المواطنين العرب والوافدين إلى المسجد الاقصى المبارك، وقام المستوطنون باستفزاز المواطنين والمارة، قبل أن تنتهى مسيرتهم قرب حائط البراق قرب المسجد الأقصى.







المسجد الأقصى

فلسطين

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غزة

الضفة الغربية

القدس




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