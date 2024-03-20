التحفظ على أسد "التجمع".. وجهات التحقيق تقرر تسليمه لوزارة الزراعة

كتب إيهاب المهندس

تحفظت الأجهزة الأمنية على الأسد الصغير الذي عثر عليه في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حيث قامت بتسليمه لاحدي المزارع التابعة لوزارة الزراعة وفقا لقرار جهات التحقيق لحين التصرف فيه بشكل نهائي.

وقامت مأمورية من الجهات المعنية بتسليم الأسد المضبوط إلى المزرعة، حيث قام المسئولون بها بالكشف عليه، وإعطائه التحصينات اللازمة وعمل بطاقة تعريفية للأسد.

يذكر أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023 الصادر في مايو الماضى، نظم عملية اقتناء المواطنين للحيوانات الخطرة او المفترسة حيث نصت المادة "2" من القانون على ان "يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة" ومنها الأسود والفهود الا بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات.

كما حظر القانون ان يتم اصطحاب الأسود الى الشوارع حيث نص في المادة رقم "3" على أن "يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة".