ندوة إرشادية للمزارعين لمناقشة استعدادات زراعة المحاصيل الصيفية ببيلا ودسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، ندوة إرشادية للمزارعين، لمناقشة الإستعدادات اللازمة للمحاصيل الصيفية، وتوعية المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية، وطرق ترشيد إستخدام المياه، وحماية الأراضي الزراعية ومواجهة التعدي عليها، بمركزى بيلا ودسوق، تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ.

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، على أهمية هذه الندوة في توعية المزارعين بأحدث الطرق والوسائل العلمية والتقنيات الزراعية، ورفع مستوى الوعي الزراعي لديهم، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المزارعين وتوفير جميع إحتياجاتهم، لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف غربية، أن الندوة تناولت عدة موضوعات هامة منها، العمليات الزراعية في المحاصيل الصيفية، وترشيد إستخدام المياه في الزراعة، ومكافحة الآفات والأمراض، والتقنيات الحديثة في الزراعة، لافتًا إلى أنه شارك في الندوة عدد كبير من المزارعين، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الزراعة.