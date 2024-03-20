نتنياهو: نستعد لاجتياح رفح الفلسطينية لكن سيستغرق الأمر بعض الوقت

إبراهيم حسان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية تستعد لاجتياح رفح الفلسطينية، لكن سيستغرق الأمر بعض الوقت، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف نتنياهو: "أكدت لـ بايدن خلال محادثتي الأخيرة أنه لا يمكننا الانتصار في قطاع غزة دون الدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عشرات المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو يغلقون مداخل مقر الكنيست واعتقال 3 منهم".

وأفاد مراسل القناة الإخبارية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على متظاهرين يطالبون بصفقة تبادل أسرى عند مدخل الكنيست غربي القدس المحتلة.