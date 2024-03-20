مسلسل كامل العدد.. أشهر إصابات الركبة للاعبي كرة القدم بعد إصابة حمزة دياب

كتبت فاطمة خليل



شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد+1، المذاع على قناة ON، إصابة شريف "حمزة دياب" بجزع في الركبة خلال تدريبات كرة القدم بالنادي الأهلي، وأوصاه الطبيب براحة لمدة شهر، فى هذا التقرير نتعرف على أشهر إصابات الركبة عند لاعبي كرة القدم.

مسلسل كامل العدد+1 وأشهر إصابات الركبة عند لاعبي كرة القدم



بعد اصابة حمزة دياب بجزع فى الركبة فى مسلسل كامل العدد+1 نتعرف على أشهر اصابات الركبة



وبحسب موقع rebound يعتبر مفصل الركبة من أكبر المفاصل وأكثرها تعقيدًا في الجسم، كما أنها من أهم المفاصل. تربط عظمة الفخذ بعظمة الساق، وتلعب دوراً مهماً في دعم وزن الجسم، وتسهيل الحركة – مما يسمح لك بثني ركبتك.

نظراً لتعقيد مفصل الركبة، فإنه يكون عرضة لعدد من الإصابات المختلفة. تشمل بعض إصابات مفصل الركبة الأكثر شيوعًا تمزقات الأربطة والأوتار والغضاريف. يمكن أيضًا أن تتعرض الركبة نفسها للكسر أو الخلع

الكسور

تعتبر رضفة رأس الركبة بمثابة درع لمفصل ركبتك، وتحميها من التعرض للإصابة أو التلف أثناء السقوط، ولهذا السبب، يمكن أن تنكسر الرضفة أثناء السقوط الشديد أو الإصابة الرياضية.

كسور الرضفة هي إصابة شائعة ولكنها خطيرة وتتطلب عادةً تثبيت الحركة أو في بعض الحالات إجراء عملية جراحية لتصحيحها.



خلع الركبة



يحدث خلع الركبة عندما تصبح عظام الركبة في غير مكانها ويمكن أن يحدث هذا بعد التعرض لصدمة كبيرة مثل السقوط أو تأثير السرعة العالية ويمكن أيضًا أن يكون سببه التواء الركبة بينما تكون إحدى القدمين مثبتة بقوة على الأرض.في بعض الأحيان، تصحح الرضفة نفسها تلقائيًا وتعود إلى وضعها الصحيح. تتطلب الحالات الأخرى مسكنًا خفيفًا للسماح للطبيب بنقل الركبة دون التسبب في الكثير من الألم. عادةً ما يستغرق الشفاء التام من خلع الركبة حوالي ستة أسابيع.

إصابات الرباط الصليبي الأمامي

الرباط الصليبي الأمامي (ACL) هو نسيج للركبة يربط عظام الساق العلوية والسفلية معًا ويساعد في الحفاظ على استقرار الركبة.

يمكن أن يتمزق الرباط الصليبي الأمامي إذا امتد الجزء السفلي من الساق للأمام أكثر من اللازم أو إذا أصبحت الساق ملتوية.

تعد إصابات الرباط الصليبي الأمامي أحد أكثر أنواع إصابات الركبة شيوعًا وتمثل حوالي 40% من جميع الإصابات المرتبطة بالرياضة .

يمكن أن تتراوح إصابة الرباط الصليبي الأمامي من تمزق صغير في الرباط إلى إصابة خطيرة - عندما يتمزق الرباط تمامًا أو ينفصل عن العظم نفسه.



تعتمد خيارات العلاج لإصابات الرباط الصليبي الأمامي على مدى الإصابة.

لا تتطلب جميع إصابات الرباط الصليبي الأمامي إجراء عملية جراحية، ولكن اعتمادًا على عوامل مختلفة بما في ذلك شدة التمزق، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية. غالبًا ما يوصى بإعادة التأهيل البدني بعد إصابة الرباط الصليبي الأمامي.

إصابات الرباط الصليبي الخلفي

يربط الرباط الصليبي الخلفي عظم الفخذ بعظم الساق ويمنع عظم الساق من التحرك بعيدًا إلى الخلف. كما يوحي الاسم، يقع هذا الرباط في الجزء الخلفي من الركبة.

تحدث إصابة الرباط الصليبي الخلفي عند حدوث صدمة في الركبة، ويمكن أن يحدث هذا في الألعاب الرياضية عندما يهبط اللاعب على ركبة مثنية.

إذا كان الضرر يقتصر على الرباط الصليبي الخلفي فقط، فإن العلاج يكون غير جراحي بشكل عام. ولكن إذا كان هناك مزيج من الإصابات مثل خلع الركبة وتمزق الأربطة المتعددة، فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.

إصابات الأربطة الجانبية



الرباط الجانبي هو أحد الأربطة الأربعة الرئيسية في الركبة.

إصابة الرباط الجانبي هي إصابة شائعة مرتبطة بالرياضة. يمكن أن يتمزق هذا الرباط بسهولة عندما يتم دفع الجزء السفلي من الساق إلى الجانب.

قد لا تكون هناك حاجة لعملية جراحية إذا تمزق الرباط الجانبي. ومع ذلك، إذا أصيبت هياكل أخرى في الركبة في نفس الوقت، فمن المستحسن إجراء عملية جراحية بشكل عام.

تمزق الغضروف المفصلي

الغضروف المفصلي هو قطعة الغضروف الموجودة بين مفصل الركبة والتي تساعد على امتصاص الصدمات التي تحدث عند الجري أو ممارسة الرياضة. تساعد القطع على حماية المفصل والحفاظ على ثباته.



تمزق الغضروف المفصلي شائع في الألعاب الرياضية التي تتطلب القفز، مثل الكرة الطائرة وكرة القدم، بالإضافة إلى الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي مثل كرة القدم. عندما يغير الشخص اتجاهه فجأة أثناء الجري، يمكن أن يتمزق الغضروف المفصلي.



قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية، اعتمادا على مدى الإصابة وشدة التمزق.