مسلسل كامل العدد +1.. إزاي تحمى طفلك أثناء التعامل مع السوشيال ميديا

كتبت فاطمة خليل

شهدت أحداث مسلسل كامل العدد +1 قيام دينا الشربيني بنصح ابنتها بالتحكم فى تعاملها على السوشيال ميديا وتقليل نشر الفيديوهات عن حياتها الشخصية، لذا نقدم في هذا التقرير حيلا نفسية تساعدك على حماية طفلك أثناء التعامل مع السوشيال ميديا.

مسلسل كامل العدد +1 ..ازاي تحمى طفلك أثناء التعامل مع السوشيال ميديا بحيل نفسية

تناول مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وهو أحد مسلسلات رمضان 2024 مشكلة تعامل الأطفال مع السوشيال ميديا.

قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسي فى كلية الطب جامعة الأزهر، إن ادمان السوشيال ميديا أصبح مشكلة العصر الحديث، مضيفا أن مدمن السوشيال ميديا يقضى ساعات طويلة من يومه عليها ولا يشعر بالوقت.

وأوضح أن من علامات إدمان السوشيال ميديا أيضا أن الشخص يبحث عن الموبايل طول الوقت، وإذا انقطع الإنترنت يشعر بالضيق والعصبية والحزن، وأن الموبايل يؤدى إلى خلل وظيفي واجتماعي ويتعارض مع النشاط اليومي لحياة الشخص.



وعن طرق علاج إدمان السوشيال ميديا عند الأطفال والكبار أوضح استشاري الطب النفسي أنه يجب اشغال الشخص المدمن بأنشطة أخرى تبعده عن الهاتف ، مضيفا أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية يقومون بعمل معسكرات للأطفال في الصحراء حتى يبعدوا الطفل عن شبكة الإنترنت والهاتف.



وأوضح أنه من الضرورى ادماج الطفل في التواصل مع غيره من الأطفال بأن يذهب إلى نادى ويمارس رياضة أو يذهب إلى حديقة أو الملاهي وبالتالي يبتعد عن الموبايل.



وأكد أنه في بعض الحالات يؤدي إدمان السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية إلى دخول الشخص للمستشفى لعلاجه نفسيا، لأن هذا الإدمان يشبه الإدمان الحقيقى للمخدرات، حيث إن مركز العقاب والثواب في المخ المسئول عن افراز مادة الدوبامين التى تشعرك بالسعادة تفرز عند متابعة السوشيال ميديا مثل المدمن.