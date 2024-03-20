فوز برابوو سوبيانتو بالانتخابات الرئاسية فى إندونيسيا

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أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية في إندونيسيا اليوم الأربعاء، فوز برابوو سوبيانتو رسميا برئاسة البلاد، وذلك في أعقاب الانتخابات التي أجريت في 14 فبراير الماضي لاختيار خليفة للرئيس جوكو ويدودو الذي يقضي فترة ولايته الثانية والأخيرة.



وقالت اللجنة إن سوبيانتو حصل على 6ر58 % من أصوات الناخبين، مشيرة إلى أن عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة كانت شاقة واستغرقت أكثر من 30 يوما. حسبما نقلت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية .



وكان الناخبون في إندونيسيا قد توجهوا - يوم الأربعاء (14 فبراير الماضي) - للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في حوالي 800 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها أمامهم في الساعة السابعة صباحا.



ودعي ما يقرب من 205 ملايين ناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع؛ لاختيار رئيسهم الجديد ونوابهم في البرلمان وممثليهم في مجلس المناطق والمجالس المحلية.