عشان يبقى سحور صحى.. قلل كميات الخبز وكل سلطة

كتبت مروة محمود الياس

طعام السحور هام وضروري لصحة الجسم ويحدد ما إذا كان الإنسان يتبع نظاما غذائيا صحيا خلال الشهر الفضيل أم لا، وجبة السحور يجب أن يتضمن نسبة من البروتين عالية للشعور بالشبع أطول فترة ممكنة، فضلا عن الخضراوات والسلطة والخضراوات الورقية بشكل خاص كما أن الخبز في السحور يجب أن يكون بكمية قليلة تناسب الوجبة.

وفقا لتقرير نشر في موقع eat this not that فإن الكثير من الطعام يصبح ضارا إذا ما تناولناه بكميات كبيرة خاصة في وجبة السحور التي يفضل البعض تناول كميات كبيرة من الطعام بداخلها اعتقادا منه أنه سوف يشعر بالشبع لفترة أطول

ولكن حذر التقرير من الإسراف في تناول الخبز بشكل خاص في وجبة السحور، وذلك لأنها الوجبة التي تسبق النوم وهو ما يؤثر على انتظام النوم ويزيد من اضطراباته، يحتوي الخبز على النشويات والدقيق وغيرها من المكونات التي تعمل على رفع نسب السكر في الدم سواء لمريض السكر أو للأصحاء، وبالتالي يجب تقنين كميات الخبز خلال وجبة السحور.

تابع التقرير موضحا أن زيادة تناول كميات من الخبز على مائدة السحور، قد يؤدي إلى اضطراب حاد في الوزن، وزيادة سريعة فيه، يؤدي أيضا إلى تقليل حده الاستفاده من الألياف الغذائية التي يتناولها الشخص، وبالتالي فهي تنذر بالإصابة بالإمساك وتزيد من فرص قساوة البراز والمعاناة في الإخراج.

تابع التقرير موضحا أيضا أن الإكثار من تناول العيش أو الخبز باختلاف أنواعه، يجعلك لا تتناول حصتك الكافية من البروتين والسلطة وغيره، كذلك قد يؤدي إلى الإصابة بالتقلصات والانتفاخات والتلبكات الدائمة نتيجة احتوائه على الدقيق الأبيض صعب الهضم.

وينصح بحوالي نصف الرغيف على مائدة السحور، وعدم الإكثار من تناول العيش أو الخبز، لأنه يسبب سوء تمثيل وهضم نتيجة احتوائه على الدقيق الابيض، سوف يزيد الخبز لديك الشعور الدائم بالجوع والرغبة في تناول المزيد من الطعام.