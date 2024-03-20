اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2024 10:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

طائرات الاحتلال تُدمر برج ذو النورين السكنى قرب مفترق السرايا وسط مدينة غزة

الأربعاء، 20 مارس 2024 09:27 م
طائرات الاحتلال تُدمر برج ذو النورين السكنى قرب مفترق السرايا وسط مدينة غزة برج
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى غارات كثيفة قرب مفترق السرايا وسط مدينة غزة، مما أدى إلى تدمير برج ذو النورين السكنى، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكرأن، استُشهد 11 فلسطينيًا، بينهم طفلان على الأقل، إثر قصف منازل، فى مناطق مُتفرقة تركزت في شمال قطاع غزة وجنوبه.


واستُشهد 6 أشخاص، وجُرح آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة عيسى في حي تبة زارع شرق مدينة رفح جنوب القطاع.


واستهدف جيش الاحتلال منزلا يعود لعائلة حبوش غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد رجل ووالدته.


وشنت طائرات الاحتلال المسيرة غارات استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مفترق حمودة شرق جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وجرح 10 آخرين.


كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في المنطقة الواقعة بين بلدة القرارة والزنة شرق خان يونس جنوب القطاع، واستهدف القصف المدفعى منازل المواطنين خلف مجمع الشفاء الطبى بمدينة غزة.







غزة

دمار غزة

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

قصف غزة

القصف الاسرائيلى

جرائم اسرائيل

الضفة الغربية

طوفان الاقصى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة