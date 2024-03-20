اليوم السابع
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ضوابط ومواعيد امتحانات الميد تيرم بكليات جامعة القاهرة.. بث مباشر

الأربعاء، 20 مارس 2024 11:04 ص
ضوابط ومواعيد امتحانات الميد تيرم بكليات جامعة القاهرة.. بث مباشر جامعة القاهرة

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قدم تلفزيون " اليوم السابع" بث مباشر من داخل الحرم الجامعى بجامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، قدمها الزميل محمد صبحى مسئول ملف التعليم العالى والجامعات،  وتناول خلالها ضوابط ومواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى " الميد تيرم" بكليات جامعة القاهرة.

وانطلقت امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" بعدد من كليات الجامعة، خلال الأسبوع الجارى، على أن تنتظم اجراءات وماراثون الامتحانات خلال الأسبوع المقبل على مستوى جميع كليات الجامعة وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى.

وتعقد امتحانات الميد تيرم بكليات جامعة القاهرة،حضوريا وفى نفس الزمن المقرر للمحاضرات وتعقد داخل المدرجات والقاعات الدراسية، فى حيث قررت كلية الآداب تنظيم اختبارات الميد تيرم فى صورة تكليفات وتقييمات للطلاب .

 







جامعة القاهرة

محمد الخشت

امتحانات الميد تيرم

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