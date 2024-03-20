كتبت: هناء أبو العز

أكد ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا بالقاهرة على قوة العلاقات المصرية الإسبانية والممتدة منذ سنوات، فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية ، مشيرا إلى أن الدولتين تتخذان نفس المواقف تجاه الكثير من القضايا مثل قضية غزة، حيث يعملان البلدان سويًا لوضع حل دائم للسلام فى المنطقة، قائم على حل الدولتين، ووقف إطلاق النار، وفتح المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية.

وأشار البارو، فى كلمته خلال حفل الإفطار الذى أقامه للصحفيين والإعلاميين بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، وعماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ومحمد نوارة رئيس اتحاد الاذاعه، وعزت ابراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى ، إلى الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى خلال الفترة الأخيرة بين البلدين، حيث حضر رئيس وزراء إسبانيا ثلاث مرات خلال عام، كما قام وزير الخارجية الإسبانى بزيارة مصر مع رئيس وزراء بلجيكا الأسبوع الماضى ، والذى أجرى مباحثات مثمرة مع وزير الخارجية سامح شكرى والأمين العام لجامعة الدول العربية، كما التقى بعدد من منظمات المجتمع المدنى.

وعبر السفير ألبارو إيرانثو عن شعور بلاده بحزن عميق بسبب الوضع فى غزة، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار فى القطاع، وان حكومته دائما تؤكد على حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس لكن ما يحدث يمثل عقاب جماعى مخالف تماما للقانون الدولى.