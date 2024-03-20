رئيس وزراء إيطاليا تطلب 100ألف يورو بعد وضع صورتها بفيديوهات إباحية

كتبت: هناء أبو العز

أقامت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، دعوى قضائية تتهم فيها رجلين باستخدام صورتها قبل 4 سنوات، ووضعها بطريقة مزيفة على أجساد ممثلات أفلام إباحية.

وأفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، أن رئيس حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف تطالب بالحصول على تعويض بقيمة 100 ألف يورو.

وقال محامي ميلوني إنه من المقرر أن تحضر ميلوني بنفسها المحاكمة في جزيرة سردينيا بالبحر المتوسط في الثاني من يوليو المقبل، وإذا جاء الحكم لصالحها، ستتبرع ميلوني بالمال لصندوق يدعم النساء من ضحايا العنف من قبل الرجال.

وتقام الدعوى حاليا ضد رجل يقيم في سردينيا، وسيقرر قاض الأسبوع المقبل ما إذا كان سيتم أيضا توجيه تهم ضد والده أيضًا، وبدأت التحقيقات في 2020 في مدينة ساساري، وتم اتهام الابن باستخدام برنامج ليعدل شكل ممثلات إباحيات ليشبهن ميلوني.

وبحسب المحققين كانت الأفلام متاحة عبر الإنترنت لشهور عبر موقع أمريكي وتمت مشاهدتها ملايين المرات.

وقد تم تبرير الدعوى القضائية التي رفعتها رئيسة الوزراء بحقيقة أن ميلوني أرادت إرسال رسالة إلى جميع النساء ضحايا هذا النوع من إساءة استخدام السلطة بعدم الخوف من الإبلاغ عنه.