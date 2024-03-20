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خارجية فلسطين تدين تصريحات نتنياهو بشأن تبرير حرب الإبادة فى غزة

الأربعاء، 20 مارس 2024 10:48 ص
خارجية فلسطين تدين تصريحات نتنياهو بشأن تبرير حرب الإبادة فى غزة نتنياهو
كتب سمير حسنى

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أدانت الخارجية الفلسطينية، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن تبرير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى، والدفع باتجاه تهجيره بالقوة من قطاع غزة.

اتهمت الخارجية الفلسطينية، الاحتلال بوضع مزيد من العراقيل أمام الجهود الدولية المبذولة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

كانت فصائل فلسطينية، أعلنت إصابة عدد من جنود الاحتلال إثر استهداف قوة إسرائيلية تحصنت في منزل بمحيط مجمع الشفاء الطبي بغزة.
وأعلنت الفصائل، استهداف دبابة إسرائيلية وإصابتها بشكل مباشر في محور التقدم غربي مدينة غزة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن يوآف جالانت سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل في زيارة رسمية، نقلا عن القاهرة الإخبارية.







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