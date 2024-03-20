حافظ على صحة عينك بـ 3 نصائح سهلة وبسيطة

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من الممارسات اليومية التي يمكن أن تعزز صحة العين، ففي العصر الحديث، أصبحت الشاشة والأدوات الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، و في حين أنها تجعل المهام أسهل وأسرع، إلا أنها تقلل أيضًا من الصحة العامة، حيث تتحمل أعيننا العبء الأكبر من وقت الشاشة الزائد .

إلى جانب الإجهاد الرقمي، تعد الملوثات البيئية والحساسية وأضرار أشعة الشمس والضمور البقعي المرتبط بالعمر واعتلال الشبكية السكري والزرق من بين الأسباب التي تؤثر على صحة أعيننا.

للوقاية من فقدان البصر المبكر، والتخلص من الإجهاد الرقمي وتجنب حالات مثل جفاف العين واحمرارها ودموعها، من المهم اتباع روتين يومي يمكن أن يعزز صحة العين، ويقدمه التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.