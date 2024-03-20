اليوم السابع
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حافظ على صحة عينك بـ 3 نصائح سهلة وبسيطة

الأربعاء، 20 مارس 2024 01:00 ص
حافظ على صحة عينك بـ 3 نصائح سهلة وبسيطة صحة الرؤية
كتبت فاطمة ياسر

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هناك العديد من الممارسات اليومية التي يمكن أن تعزز صحة العين، ففي العصر الحديث، أصبحت الشاشة والأدوات الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، و في حين أنها تجعل المهام أسهل وأسرع، إلا أنها تقلل أيضًا من الصحة العامة، حيث تتحمل أعيننا العبء الأكبر من وقت الشاشة الزائد .
 
 إلى جانب الإجهاد الرقمي، تعد الملوثات البيئية والحساسية وأضرار أشعة الشمس والضمور البقعي المرتبط بالعمر واعتلال الشبكية السكري والزرق من بين الأسباب التي تؤثر على صحة أعيننا.
 
 للوقاية من فقدان البصر المبكر، والتخلص من الإجهاد الرقمي وتجنب حالات مثل جفاف العين واحمرارها ودموعها، من المهم اتباع روتين يومي يمكن أن يعزز صحة العين، ويقدمه التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.
 
فيمكن أن يؤدي نمط الحياة السيئ إلى تراكم السموم مما يؤثر على صحة أعيننا. بسبب نمط الحياة غير النشط، وسوء التغذية وقلة ممارسة الرياضة، يمكن أن تتراكم السموم مما قد يؤدي إلى اضطرابات العين مثل جفاف العين، وحرقان في العين، هناك مجموعة من العلاجات التي يمكن أن تعزز صحة عينيك، ومنها: 

-النظام الغذائي المتوازن 

 يساعد اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والمواد المغذية الأخرى التي تشمل الفيتامينات A وE وC وB على الحفاظ على رؤية ممتازة.

-النظر لمسافات بعيدة 

وهو تمرين للعين يساعد علي تقوية الرؤية 

-الجلوس في غرفة مظلمة 

خذ عشر دقائق من يومك للجلوس في غرفة مظلمة ووضع مصباح مع التأكد من رؤية اللهب بزاوية 30 درجة والنظر إليه بثبات. من خلال القيام بذلك، يمكنك تحسين الرؤية وقوة العين.

 

 







العين

صحة العين

صحة الرؤية




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