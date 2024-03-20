تعرف على أهم أسباب ارتفاع متوسط أسعار سلة خامات أوبك

كتبت - مروة الغول

تشير تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر فبراير 2024 إلى 81.23 دولار للبرميل، أي بنسبة ارتفاع 1.5% مقارنة بالشهر السابق، بينما تشير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2024 إلى 80.67 دولار للبرميل، أي بنسبة تراجع تبلغ 2.7% مقارنة بعام 2023 وذلك وفقا وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية فبراير 2024 لمنظمة "أوابك".



وتابع التقرير ،أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شهر يناير 2024 بنسبة 1.3% (1) دولار للبرميل مقارنة بشهر ديسمبر 2023 ، ليصل إلى 80 دولار للبرميل.



وأضاف التقرير،يعزى ذلك إلى الأتى ..

1- تراجع المضاربات في بيع العقود الآجلة.

2- التوترات الجيوسياسية المستمرة والمخاطر المتزايدة في أوروبا الشرقية عقب استهداف البنية التحتية النفطية في بحر البلطيق.

3وانقطاع الإمدادات في مناطق مختلفة في ظل إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي الليبي.

4- وتوقف كمية كبيرة من الإنتاج في ولاية داكوتا الشمالية الأمريكية بسبب اضطرابات الطقس .

5-فضلاً عن ارتفاع هوامش تكرير النفط لا سيما في آسيا وساحل الخليج الأمريكي .

6-والانخفاض الملحوظ في مخزونات النفط الخام الأمريكية، واضطرابات التدفقات التجارية.