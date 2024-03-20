اليوم السابع
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ترامب: الولايات المتحدة لا يجب أن تدفع أكثر من حصتها فى الناتو

الأربعاء، 20 مارس 2024 03:00 ص
ترامب: الولايات المتحدة لا يجب أن تدفع أكثر من حصتها فى الناتو الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تمول أنشطة حلف شمال الأطلسي بشكل عادل، وألا تدفع حصة طرف آخر.

وأوضح ترامب - في تصريحات أوردتها قناة الحرة "الأمريكية"، الثلاثاء، أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تدفع حصتها العادلة، وليس حصة أي طرف آخر".

وأشار إلى أنه إذا بدأ أعضاء آخرون في الناتو بالمساهمة بحصة عادلة في ميزانية الحلف، فإن الولايات المتحدة ستظل وفية لالتزاماتها داخل الحلف.

وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأنه لن يرغب في حماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من أي هجوم مستقبلي من روسيا إذا تأخرت مساهماتها في الحلف.







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