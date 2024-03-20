اليوم فتح متحف قناة السويس مجانا فى ذكرى انتصار العاشر من رمضان

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلنت هيئة قناة السويس، عن افتتاح متحف قناة السويس بمدينة الإسماعيلية أمام الجمهور مجانا خلال فترة التشغيل التجريبي للمتحف ابتداء من اليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

يأتي ذلك بعد الانتهاء من تجهيز أعمال العرض المتحفي للمقتنيات والقطع الأثرية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 2000 قطعة أثرية يضمها المتحف من خلال 12 قاعة عرض تسرد تاريخ القناة على مر العصور.

يرجع تاريخ المبني إلى مايزيد عن 160 عاما حيث شيد عام 1862 ليكون المقر الإداري الأول للشركة العالمية لقناة السويس البحرية، والذي تمت من خلاله إدارة عملية حفر القناة التي استمرت 10 أعوام كاملة من عام 1859حتى عام 1869 م.

وحرصت الهيئة على القيام بأعمال الترميم للمبنى التاريخي وإعادته لسابق عهده مع الحفاظ على طرازه المعماري الذي يجمع في تصميمه ما بين الطابع العربي الإسلامي والطابع الأوروبي، بالإضافة إلى الكشف عن الألوان الأصلية للمبنى، وذلك بالتنسيق بين وزارة الآثار و مركز هندسة الآثار والبيئة بكلية الهندسة جامعة القاهرة وبتنفيذ شركة المقاولون العرب المقاول الرئيسي للمشروع.

استغرقت عملية ترميم المبنى وتجهيزه كمتحف بالمقتنيات والقطع الأثرية مايقرب من ثلاث سنوات تم خلالها الاستعانة بأحدث تقنيات الترميم وطرق ووسائل العرض المتحفي بما يضاهي المتاحف العالمية.

