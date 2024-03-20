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اليوم.. المقابلات الشخصية للمرشحين لرئاسة جامعة أسوان وأكاديمية السادات

الأربعاء، 20 مارس 2024 08:00 ص
اليوم.. المقابلات الشخصية للمرشحين لرئاسة جامعة أسوان وأكاديمية السادات جامعة القاهرة - أرشيفية
محمد صبحى

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تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الأربعاء، المقابلات الشخصية مع المرشحين بالقائمة النهائية لرئاسة جامعة  أسوان وأكاديمية السادات، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات داخل الحرم الجامعى بجامعة القاهرة.

 

ويتنافس على رئاسة جامعة أسوان 9 مرشحين، وهم: الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابى، والدكتور لؤى سعد الدين نصرت منصور، والدكتور أشرف محمد حميدة والدكتور محمد زكى على أحمد، والدكتور ياسر عبد الحميد دياب ، والدكتور زكريا رجب محمود عبد المجيد والدكتور محمد مصطفى حسين يونس، والدكتور علاء الدين صلاح عبد الوهاب، والدكتور خيرى أحمد حسين حامد.

فيما يتنافس على رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية كل من الدكتور محمد صالح هاشم حماد والدكتور ممدوح مصطفى محمد إسماعيل.

 

 







لجنة اختيار القيادات الجامعية

ايمن عاشور

وزير التعليم العالى

اخبار مصرية

جامعة اسوان

اكاديمية السادات

المجلس الاعلى للجامعات



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