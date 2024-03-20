اليوم العالمي لصحة الفم..الحفاظ علي صحة الفم يقيك من الأمراض المزمنة

كتبت فاطمة ياسر

يتم الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم في 20 مارس لنشر الوعي حول صحة الفم وارتباطها المعقد بصحتك العامة، فتنظيف أسنانك يوميًا والحفاظ على نظافة الفم ليس مهمًا فقط للوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، ولكن أيضًا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري، وذلك وفقا لما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes



تؤثر أمراض الفم - التي يمكن الوقاية منها بشكل كبير- على 3.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. يمكن أن تؤدي إلى الألم والانزعاج والتشوه وحتى الموت.



ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن تسوس الأسنان غير المعالج في الأسنان الدائمة هو الحالة الصحية الأكثر شيوعًا وفقًا للعبء العالمي للمرض 2019. يعد استهلاك السكر وتعاطي التبغ وتعاطي الكحول وسوء النظافة من بين الأسباب وراء

سوء صحة الأسنان.



وأكد التقرير، أن الفم السعيد يساوي الجسم السعيد والخالي من الأمراض، وعن العلاقة المعقدة بين صحة الفم والصحة العامة، يجب اتباع قواعد نظافة الأسنان لتجنب الأمراض المخيفة.



فمن السهل تجنب أمراض الفم، إلا أن نقص الوعي يمكن أن يجعل الناس يعانون من أنواع مختلفة من مشاكل الأسنان مثل تسوس الأسنان، وأمراض اللثة، وفقدان الأسنان بالكامل، وسرطان الفم، وإصابات الفم والأسنان.

وأكد التقرير، أنه يمكن الحد من الأمراض من خلال معالجة عوامل الخطر الشائعة ونشر الوعي، فإن التوقف عن التدخين وتقليل تناول الكحول وتناول السكر وإتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يمنع العديد من هذه المشكلات.

كما أن الاهتمام بتنظيف الأسنان مرتين يوميا يمكن أن يساعد أيضًا.



وأخيرا أشار التقرير إلي إن علاج المشاكل المرتبطة بالفم في مراحل مبكرة يمكن أن يساعد الأفراد على عيش حياة أفضل وخالية من الأمراض.

