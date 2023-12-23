فوائد مضغ اللبان الخالى من السكر.. لصحة الفم والأسنان

كتبت مروة محمود الياس

إذا كنت تنوى تناول اللبان، أو كما يطلق عليها " العلكة"، فيجب أن تختار أنواعا خالية من السكر، وكذا المواد الحافظة تماما، هذا ما نصح به تقريرا نشر في موقع lybrate، والذى أوضح أن مضغ اللبان غير المحتوي على السكريات أو المواد الحافظة له الكثير من المنافع لصحة الفم بشكل خاص، لأن سعراته الحرارية قليلة، وهو ما يجعله لا يشكل خطراً على الوزن أو الهضم.

وذكر التقرير مجموعة من أبرز هذه المنافع الصحية للبان الخالى من السكر، ومنها تعزيز حركة الفم وإنتاج لعاب الفم بشكل منتظم ومتوازن، وبالتالي يعزز من نشاط عضلات الفم والفك، فضلا عن أنه يخلص بعض الأسنان والضروس من جزء من الطبقة المترسبة عليها.

وأشار التقرير أيضا أن اعتمادك على الخيارات الخالية من السكر و المواد الحافظة يعزز صحة فمك ويحميك من الاصابة بتسوس الأسنان والضروس، والتهابات اللثه، والتهابات الفم بشكل عام.

ومن جهه أخرى ذكر تقرير نشر فى موقع dental depot ان اللبان الخالى من السكر والمواد الحافظة الصناعية، يساعد بشكل كبير على تعزيز نظافة الأسنان والضروس بشكل متعمق،من خلال النفاذ للأماكن التي لا تدخل لها الفرشاة ولا يصل إليها المعجون، كما أكد التقرير على أن بعض أنواع اللبان قد تمنع زحف البكتيريا وزيادتها وتناميها داخل الفم، لذا تحافظ على رائحه الفم جيدة ومعتدله وتحافظ على نظافة الفم بشكل عام.