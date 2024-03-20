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الصحة: الكشف علي 1.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»

الأربعاء، 20 مارس 2024 03:11 م
الصحة: الكشف علي 1.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» وزارة الصحة والسكان -أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ مليون و539 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت 26 من شهر فبراير 2023، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار مليون و390 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QRCode ) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: ‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).







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