السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة على "فيس بوك" فى سوهاج لابتزازها

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "ا.و.ان" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بتهديد المجنى عليها "م.ع" بنشر صور خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقابل مبالغ مالية بعد رفضها الزواج منه بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.



تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليها والتعدى على المبادئ والقيم الأسرية ، بنشر صور خاصة ومقاطع فيديو لها مقابل مبالغ مالية ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.