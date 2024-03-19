جنايات سوهاج تقضى بإعدام 3 متهمين بقتل شخص لسرقته بمركز جرجا

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، وبإجماع الآراء إعدام المتهم"م.ع.ش" عامل و"م.ع.ج" عامل و"و.ث.ع" شنقا، لاتهامهم بقتل المجنى عليه"ع.ح.ع" وسرقته بالإكراه بدائرة مركز جرجا.



صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث نما إلى علمهم أن المجنى عليه يمتلك الأموال لشراء رؤوس ماشية بها فقرروا سرقته ، وقاموا باستقلال دراجة نارية وأطلقوا عليه النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهم وتمكنوا من سرقة الأموال وفروا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

