"أوقاف القليوبية" تنظم احتفالية لذكرى انتصارات العاشر من رمضان اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

تنظم محافظة القليوبية، بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والتنسيق مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، اليوم الأربعاء، احتفالية بذكري العاشر من رمضان، وذلك مع صلاة العشاء والتراويح بمسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها.

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل الأوقاف بالقليوبية، أن المديرية تعمل علي تنظيم مجموعة من الملتقيات الفكرية والشبابية بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، وغيرها، وكان آخرها ملتقي الأجيال الرمضاني بمشاركة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور محمود عبد الله عبد الرحمن عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وتهانى عنانى الواعظة المتطوعة بالأوقاف، حيث تناول اللقاء موضوع "حفظ الجميل".

وأضاف، أنه ستدور أحداث الاحتفالية حول الشباب والدروس والقيم الدينية المستفادة من ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر الموافق العاشر من رمضان، مؤكدا على عقيدة وإيمان الجندى المصري فى الاستشهاد دفاعا عن وطنه وحماية أراضيه، وأن حب الوطن فريضة وواجب على كل فرد، مؤكدا أن انتصارات حرب أكتوبر العاشر من رمضان ستظل نموذجا ومثلا يحتذى به لجميع الأجيال عبر التاريخ.