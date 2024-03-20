أخبار × 24 ساعة.. وزير التجارة يصدر قرارًا باستمرار حظر تصدير السكر 3 أشهر

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التخطيط: 272.4 مليار جنيه حجم الاستثمارات لقطاع التنمية العُمرانية خلال 23/2024

وزير التجارة يصدر قراراً باستمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر

هيئة السكة الحديد تنفى فرض غرامة 5 آلاف جنيه على الراكب المخالف

الحكومة توافق على تعديل بعض مواد لائحة قانون تنظيم إدارة المخلفات

وزارة التعليم: لا يوجد حذف بمادة الدين لطلبة الدمج بالثانوية العامة

وزيرة التضامن: الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ العمالة

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وزارة العمل: للمرأة العاملة المُرضعة فترتين للرضاعة ساعة على الأقل يوميًا

وزارة التعليم تنظم حفل تكريم الفائزين فى مسابقة الثقافة المسيحية

وزارة الصحة تتابع الموقف التنفيذى للشبكة الوطنية للطوارئ داخل قطاعاتها