أخبار × 24 ساعة.. وزير التجارة يصدر قرارًا باستمرار حظر تصدير السكر 3 أشهر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التخطيط: 272.4 مليار جنيه حجم الاستثمارات لقطاع التنمية العُمرانية خلال 23/2024
وزير التجارة يصدر قراراً باستمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر
هيئة السكة الحديد تنفى فرض غرامة 5 آلاف جنيه على الراكب المخالف
الحكومة توافق على تعديل بعض مواد لائحة قانون تنظيم إدارة المخلفات
وزارة التعليم: لا يوجد حذف بمادة الدين لطلبة الدمج بالثانوية العامة
وزيرة التضامن: الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ العمالة
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
وزارة العمل: للمرأة العاملة المُرضعة فترتين للرضاعة ساعة على الأقل يوميًا
وزارة التعليم تنظم حفل تكريم الفائزين فى مسابقة الثقافة المسيحية
وزارة الصحة تتابع الموقف التنفيذى للشبكة الوطنية للطوارئ داخل قطاعاتها
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