وزارة التعليم: لا يوجد حذف بمادة الدين لطلبة الدمج بالثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً بشأن وجود محذوفات بمنهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية للصف الثالث الثانوي لطلاب الدمج والمكفوفين، مشددة على أنه لا يوجد أي محذوفات في منهج التربية الدينية للثانوية العامة لطلاب الدمج أو المكفوفين هذا العام.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- الطلاب يبدأون أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.