اليوم السابع
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وزير التجارة يصدر قراراً باستمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر

الإثنين، 18 مارس 2024 02:30 م
وزير التجارة يصدر قراراً باستمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر المهندس أحمد سمير
كتب إسلام سعيد

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أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية. 
 
كما أصدر الوزير القرار رقم 92 لسنه 2024 باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة "فرش العزل من الأتربة" المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، حيث سيستمر العمل بهذا القرار لمدة عام لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
 
 
 






فرض رسوم على السكر

رسوم تصدير السكر

رسم الصادر علي السكر




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