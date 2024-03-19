نصائح لحمايتك من المضاعفات لو كترت من حلويات رمضان

كنافة وقطايف وبسبوسة بالقشطة وبلح الشام وزلابية، جميعها حلويات تتمتع بمذاقها المختلف والمميز ويكثر الصائم من تناولها بعد وجبة الإفطار، وهذا قد يعرضه للكثير من المضاعفات الصحية والأضرار.

- تناول كمية كبيرة من الماء

- تناول خضراوات وفواكه

- المشي

وقدم استشاري السمنة والنحافة، أبرز النصائح الصحية التي يجب اتباعها مع تناول الحلويات خلال شهر رمضان، حتي لا يتعرض الجسم لأي مضاعفات صحية، ومنها:ترطيب الجسم عن طريق تناول كميات كبيرة من الماء يعد من أهم النصائح التي يجب اتباعها بشكل عام، وبشكل خاص عند تناول كميات كبيرة من الحلويات، والهدف تنقية الكلي من نسبة السكريات العالية والزائدة التي دخلت له، والتخلص منها عن طريق التبول.مما لاشك فيه أن تناول كميات وفيرة من الماء مهم، ولكن يمكنك إضافة الخضراوات والفواكه لنظامك الغذائي اليوم للحفاظ علي توازن الجسم، وأيضًا لاحتوائهم علي نسبة عالية من البوتاسيوم، مما يقلل من أضرار الحلويات، والحصول علي الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

بعد تناول الحلويات يمكنك ممارسة رياضة المشي يوميا بشكل عام، ولكن ينصح باتباعها بعد الإفراط في تناول الحلويات لحرق السعرات الحرارية الإضافية التي حلت علي الجسم، وأيضا تنظيم نسبة السرك في الجسم.