موعد أذان الفجر فى البحر الأحمر عاشر أيام شهر رمضان الكريم

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد أذان الفجر غدا الأربعاء، عاشر أيام شهر رمضان المبارك، بمحافظة البحر الأحمر، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى البحر الأحمر غدا الأربعاء 20/3/2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.
ومن المقرر أن يرفع آذان صلاة الفجر فى البحر الأحمر غدا الأربعاء 20/3/2024 فى تمام الساعة (4:24 ص)، ومواقيت الصلاة فى محافظة البحر الأحمر، غدا الأربعاء 20/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:
- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:24 صباحا.
- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:48 صباحاً.
-موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:52 ظهراً.
- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:19 عصرًا.
- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:56 مساءً.
- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:12 مساءً.
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