موعد أذان الفجر بالقليوبية عاشر أيام شهر رمضان وعدد ساعات الصيام

القليوبية إبراهيم سالم

موعد أذان الفجر فى محافظة القليوبية، غدا الأربعاء، عاشر أيام شهر رمضان المبارك، حيث يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى القليوبية غدا الأربعاء 20-3-2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.



ومن المقرر أن يؤذن لصلاة الفجر فى القليوبية غدا الأربعاء 20-3-2024 ومواقيت الصلاة فى محافظة القليوبية، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:32 دقيقة صباحًا.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:02 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:30 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:07 دقيقة مساء.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:25 دقيقة مساءً.



وبهذا يكون عدد ساعات الصوم غدا الأربعاء فى محافظة القليوبية، تاسع أيام شهر رمضان 13 ساعة و55 دقيقة.



وكشف الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن مديرية الأوقاف بالقليوبية، أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الشهر الكريم، من خلال وضع أنوار على المساجد ابتهاجا بهذا الشهر، وعمل ندوات ثقافية ودينية ومحاضرات فى المساجد وجميع المؤسسات والهيئات وفرق الأمن ومراكز الشباب والسجون، ويتم الاستعانة بكبار والأساتذة من علماء الأزهر الشريف والمفكرين لإلقاء المحاضرات في ملتقى فكرى واحد على مستوى المحافظة مع التنسيق بين الأزهر الأوقاف لعمل ندوات دينية لتوعية الشباب، وتوزيع المساعدات المالية للمحتاجين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وحسب الاحتياجات الفعلية.