الأم المثالية بالبحر الأحمر قصة كفاح نتاجها ضابط وطبيبة و2 خريجا صيدلة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2024، حيث حصلت ابتسام حمدى أحمد عبد العزيز، من محافظة البحر الأحمر، البالغة من العمر 55 عاما، على لقب الأم المثالية على مستوى المحافظة .

وحصلت الأم المثالية فى البحر الأحمر على تلك اللقب بعد قصة كفاح بدأت منذ عام 1986، حيث تزوجت ابتسام حمدى أحمد، وكان زوجها يعمل موظفاً حكومى وكان دخلهم بسيط، وكانت الحياة تسير بشكل طبيعى ومستقر وانجبت طفلين.

وقالت الأم المثالية، إن زوجها أجرى العديد من العمليات الجراحية وعانى كثيراً خلال العمليات، مشيرة أنه تعرض لنقل دم ملوث أثناء العمليات، وأنها أنجبت طفلين آخرين وأصبح لديها 4 أبناء كانت تقوم برعايتهم الكاملة .

وأكدت انها كانت مسئولة مسئولية كاملة عن رعاية الزوج والابناء، لتساند زوجها خلال رحلة علاجة من مرض سرطان الكبد، الذى مر بمراحل كثيرة من بدء الأشعاع الكيماوى ولم تكل ولا تمل الأم فى رحلة كفاحها .

بدأت الأم فى البحث عن مصدر دخل يأمن مستقبل أبنائها، حيث بدأت فى العمل فى بعض الحرف اليدوية لمواجهة تكاليف علاج زوجها ومصاريف أبنائها حتى يتفوقوا دراسياً .

وكانت الأم داعمة للأبناء وتحسهم على التفوق والنجاح والالتزام بالقيم الدينية، وبعد صبر وكفاح، جاء دور الأبناء ليقدموا للام أعلى الشهادات الدراسية حيث حصل الابن الأول على بكالوريوس هندسة فنية عسكرية، والابنة الثانية حصلت على بكالوريوس صيدلة، والابنة الثالثة بكالوريوس طب، الابنة الرابعة بكالوريوس صيدلة، وقامت الام بتزويج الأبناء بعد تخرجهم وادت الأم رسالتها مع الأبناء على أكمل وجه .