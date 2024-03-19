منظر ولا أروع البحر وألوانه.. والطقس المميز والسماء والكايت سيرف بالغردقة.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، اليوم الثلاثاء، فيديو مباشر من أحد شواطئ مدينة الغردقة، لرصد حالة الطقس ومنظر البحر فى ساعات الصباح والرياضات البحرية المختلفة التى يتم ممارستها علي شواطئ مدينة الغردقة.

وشهدت حالة الطقس اليوم فى محافظة البحر الأحمر اليوم طقس مميز ودرجات حرارة مناسبة وهدوء فى حالة البحر من حيث حركة الأمواج ونشاط الرياح.

كما ظهر خلال اللايف بشكل بديع ورائع تدريج وألوان البحر الزرقاء، حيث تظهر شدة اللون الأزرق علي البحر فى المياه العميقة وكذلك ونقل تدريجيًا كلما ظهر قاع البحر وتتميز فى المناطق ذات القاع الرملى.

كذلك ظهر خلال اللايف عدد من محبى رياضة الكايت سيرف فى سماء مدينة الغردقة وهي رياضة بحرية مميزة يتم ممارستها اثناء وجود شدة فى الرياح بالبحر الأحمر، ولها محبيها.