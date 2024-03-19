مديرية العمل بالقليوبية توفر 156 فرصة عمل بالقطاع الخاص برواتب تصل 4800 جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توافر 156 فرصة عمل شاغرة، ضمن نشرتها القومية للتوظيف في شهر مارس الجاري، والتي شملت عددًا كبيرًا من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن الوظائف المتاحة في النشرة القومية النصف شهرية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها، مشيرا إلى توافر 156 فرصة في 3 شركات كبرى بالقليوبية بمرتبات مجزية، تصل إلى 4800 جنيه.

وأوضح، أن الوظائف جاءت علي النحو التالي: "50 ترزي خياطة، 20 عامل كي ملابس، 10 تعبئة وتغليف، 10 تشطيب ملابس، 10 عمال مخازن، و20 مشرف تغذية ماكينات، و10 سائق درجة أولى، 10 سائق درجة ثانية، و2 أعمال إدارية نسبة الـ5%، و4 عمال مخازن، ومهندس جودة، ومهندس مبيعات، و4 حجارين، و4 مساعد انتاج".

وأشار محافظ القليوبية، إلي أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل، عليه بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل.

واستطرد محافظ القليوبية، أن وظائف مديرية العمل تأتي في إطار مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية، مشيرا أنه يمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية عبر مكاتب العمل في كل مدن المحافظة ومديرية العمل بمجمع المصالح الحكومية ببنها كورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.



فرص عمل بالقليوبية



فرص عمل بالقليوبية



فرص عمل بالقليوبية