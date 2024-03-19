محافظ الدقهلية: عقد ندوات توعوية حول خطورة الزيادة السكانية

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بأعضاء المجلس الإقليمي للسكان لبحث ومناقشة مؤشرات المحافظة لعام ( 2021 - 2022 - 2023 ) في القضية السكانية وعرض الاستراتيجية الوطنية السكانية 2023 / 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وأعضاء المجلس القومي للسكان ووكلاء الوزارة.

وأكد "مختار" أن الزيادة السكانية هي أحد معوقات عملية التنمية والبناء التي تشهدها مصر واحد اسباب انتشار البطالة والأمية، مشيراً إلي أن الزيادة السكانية هي قنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد وتعرقل عجلة الإنتاج وتضعف التعليم والخدمات الطبية المقدمه للمواطنين.

ووجه "المحافظ" بضرورة عقد لقاءات وندوات توعوية بمشاركة كافة الجهات المعنية لتوعية المواطنين بخطورة القضية السكنية علي المجتمع ككل ، وحجم خطورة الزيادة السكانية علي الفرد في ضياع حقه في التعليم والرعاية الصحيه الكاملة وفرص العمل وخطورتها علي الاقتصاد الوطني للدولة.

وأكد "مختار"، أن القضية السكانيه من أخطر القضايا المجتمعية التي تواجه مصر وتحتاج الي تضافر جهود كافة الجهات لوضع حلول لها، سواء المديريات الخدمية والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والأزهر والأوقاف والكنيسة.

وأشار "المحافظ" إلي أن الهدف من تنظيم الزيادة السكانية هو ضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة من تعليم وصحة وفرص عمل، ولكي يخرج لنا جيل واعي ومثقف ومتسلح بسلاح العلم والمعرفة.

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية السكانية 2023/ 2030 تضمن عددا من المحاور وهي (حوكمة الملف السكاني والبيئة - الاستثمار في الثروة البشرية - ضمان الحقوق الانجابية - الاتصال والإعلام من أجل التنمية - التعليم والتعلم - تدعيم دور المرأة).