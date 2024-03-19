لو نومك ملخبط فى رمضان؟.. نصائح للحصول على نوم صحي

كتبت فاطمة ياسر

خلال شهر رمضان يعاني الكثيرين من تقلبات النوم وعدم أخذ احتياجات الجسم للنوم، وهذا بالطبع يعرض الجسم للكثير من المضاعفات الصحية، كعدم التركيز، واضطرابات المزاج، والشعور بالصداع الشديد، وحدوث لخبطة في هرمونات الجسم.

ووفقا لهذا قدم الدكتور غريب جودة استشاري المخ والأعصاب بعض النصائح الصحية للحصول على نوم صحي خلال شهر رمضان، لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية، ومنها:

- تحديد مواعيد للنوم

تحديد مواعيد منتظمة للنوم يعد من الحيل الصحية خلال شهر رمضان، فإذا كنت تذهب للعمل فيمكنك النوم قبل السحور بساعتين والاستيقاظ لتناول وجبة السحور وقيام صلاة الفجر ثم الخلود للنوم مرة أخري حتي موعد الذهاب للعمل، وبعد الرجوع يمكنك النوم ساعتين قبل الإفطار.

- الحصول علي وضع نوم صحي

احرص على أن تكون غرفة نومك هادئة خالية من الأصوات والإضاءة وذلك للحصول علي نوم هاديء وصحي.

- تجنب الإمساك بهاتفك الذكي قبل النوم

يؤدي التعرض للضوء الأزرق قبل النوم لحدوث اضطرابات في هرمونات الجسم، وأشهرها هرمون الميلاتونين الذي يعرضك للإصابة بالأرق وجعلك تعاني من صعوبة النوم.

- لا تفرط في تناول الطعام قبل النوم

تجنب تناول الطعام بكميات كبيرة قبل النوم لأنها تعرضك للإنتفاخ، والشعور بالتعب الشديد وعسر الهضم.

- قلل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين قبل النوم لأنها تعرضك للإصابة بالأرق، وتتسبب في عدم قدرتك علي النوم.

- ممارسة المشي

ممارسة الرياضة كالمشي بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين يعد من الحيل الجيدة التي تساعدك على النوم ليلا.

