فصل الربيع يبدأ رسميا الأربعاء بالنصف الشمالى للكرة الأرضية

كتب محمود راغب

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع ، حيث يحدث الاعتدال الربيعى بعد غدا الأربعاء 20 مارس إيذانا ببدء فصل الربيع فى النصف الشمالى للكرة الأرضية .

وفى هذا اليوم تشرق الشمس من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا .

وتكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان خط الاستواء أو قريبا منه حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك أو يكون ظلك أقصر ما يمكن، مع ملاحظة أن ذلك اليوم يمثل الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن اقتران الأجرام السماوية يعني رؤية إحداهما قرب الأخر في السماء في نطاق محدد من الدرجات القوسية عند مشاهدتهما من الأرض، وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما ، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات .

وأشار تادرس إلى أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال .