ضبط 7000 صاروخ "ألعاب نارية" بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة مركز ثان الفيوم، استمراراً لتنفيذ توجهات معالي الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومعالي الدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية: ضبط ترسيكل محمل بكميات كبيرة من الألعاب النارية بإجمالي 1500 عود شرار، و700 علبة صواريخ بإجمالي 7000 صاروخ، و30 علبة صاروخ وسط بإجمالي 360 صاروخ وسط.

كما تم ضبط 700 علبة صواريخ بإجمالي 7000 صاروخ صغير، و150 كيس صاروخ مثلث بإجمالي 1500 صاروخ، و350 علبة صاروخ صغير المارد بإجمالي 3500 صاروخ، و130 علبة صاروخ زلزال بإجمالي 1560 صاروخ صغير، و880 علبة بوب كولر بومب ثوم بإجمالي 4400 بومب.

وتم أيضاً، ضبط 180 علبة صاروخ وسط inflerno box بإجمالي 2160 صاروخ وسط، و200 صاروخ كبير elfallah، و1000 علبة صاروخ Zidan بإجمالى 10 آلاف صاروخ صغير، و180 علبة صاروخ الجوكر بإجمالي عدد 2160 صاروخ وسط.



يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.