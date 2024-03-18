تموين الأقصر تعلن صرف 39 مليون رغيف وتوزيع 2110 أطنان سكر فى أسبوعين

الأقصر – أحمد مرعى

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملاتها التموينية للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالأوزان، وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية .

وخرجت تلك الحملات بهدف التأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والفواتير، والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتي أسفرت نتيجة هذه الحملات عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام .

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تم خلال الـ15 يوماً الماضية صرف 39 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم من خلال عدد 307 مخبز بلدي مدعم، وصرف كمية قدرها 2914 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من خلال عدد 565 مستودع دقيق خلال هذا الشهر، وصرف مقررات شهر مارس 2024 سلع تموينية بموجب البطاقات التموينية بدون أي معوقات، وصرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 301 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لـ 17839 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.