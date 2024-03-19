ضبط لصوص الحقائب والهواتف المحمولة

كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن ( شمال سيناء – الغربية - المنوفية - القليوبية) من ضبط موظف مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد، لقيامه بالإحتفاظ بكمية من قضبان حديدية للسكة الحديد وزنت "4 طن" بمزرعة ملكه بدائرة قسم شرطة بئر العبد بقصد بيعها لتجار الخردة.

أسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة أسيوط، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 وقائع سرقة مستخدمان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، أرشدا عن المسروقات (6 هواتف محمولة - 10 حقائب - الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع).

وتمكنت الجهود من ضبط 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات، حال سيرهم بسيارة "نقل" مُحمل عليها عامود كهرباء خاص بإحدى شركات الكهرباء.

بمواجهتهم إعترفوا بسرقة العامود من دائرة مركز شرطة السادات، وأنهم كانوا فى طريقهم لبيعه وضبط 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة، لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك " من قائدها بالإكراه، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض ، فرد محلى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى مركبة "التوك توك " بالبيع لعميلهم "سئ النية"عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بالقليوبية أمكن ضبطه والمركبة المستولى عليها.