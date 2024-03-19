حصاد الوزارات.. هيئة السكة الحديد تنفى فرض غرامة 5 آلاف جنيه على الراكب المخالف

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

هيئة السكة الحديد تنفى فرض غرامة 5 آلاف جنيه على الراكب المخالف

وزارة التعليم: لا يوجد حذف بمادة الدين لطلبة الدمج بالثانوية العامة

وزيرة التضامن: الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ العمالة

‫وزير الرى: الدولة المصرية أنشأت 17 تجمعا تنمويا وسكنيا لخدمة أهالى سيناء

وزير الزراعة: الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة تصل إلى 9 مليارات دولار

المديريات التعليمية: امتحان الشهر لطلبة النقل ينتهى قبل عيد الفطر

وزارة التعليم: استكمال أعداد مسابقتى المعلمين الأولى والثانية فى شهر يونيو