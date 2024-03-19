اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2024 06:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. هيئة السكة الحديد تنفى فرض غرامة 5 آلاف جنيه على الراكب المخالف

الثلاثاء، 19 مارس 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. هيئة السكة الحديد تنفى فرض غرامة 5 آلاف جنيه على الراكب المخالف قطار - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصاد الوزارات

السكه الحديد

وزاره التعليم

وزيره التضامن

وزير الزراعه

المديريات التعليميه

وزير الرى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة