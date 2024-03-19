حصاد الوزارات.. هيئة السكة الحديد تنفى فرض غرامة 5 آلاف جنيه على الراكب المخالف

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
هيئة السكة الحديد تنفى فرض غرامة 5 آلاف جنيه على الراكب المخالف
وزارة التعليم: لا يوجد حذف بمادة الدين لطلبة الدمج بالثانوية العامة
وزيرة التضامن: الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ العمالة
وزير الرى: الدولة المصرية أنشأت 17 تجمعا تنمويا وسكنيا لخدمة أهالى سيناء
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة تصل إلى 9 مليارات دولار
المديريات التعليمية: امتحان الشهر لطلبة النقل ينتهى قبل عيد الفطر
وزارة التعليم: استكمال أعداد مسابقتى المعلمين الأولى والثانية فى شهر يونيو
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة