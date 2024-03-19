المديريات التعليمية: امتحان الشهر لطلبة النقل ينتهى قبل عيد الفطر

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية أن امتحان شهر مارس لصفوف النقل يبدأ مع الأسبوع الأخير من الشهر الجارى على أن ينتهى تقييم الطلاب فى الاختبار قبل عيد الفطر، موضحة أن الامتحان يعقد فى جزء من اليوم الدراسى بما يعادل حصة دراسية للمادة حسب جدول الامتحان، موضحة أن درجات الامتحان مهمة حيث تضاف إلى مجموع الطالب .

أرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، موضحة أنه في ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن ، تقرر الآتي :-

- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024 ، وتنتهي فى 23 مايو 2024 ، ويراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين ، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو القادم .

- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية في الفترة من 25 مايو 2024 وتنتهى 6 يونيو 2024.

- امتحانات شهادة الثانوية العامة حسب الجدول المعلن من 10 يونيو 2024 وتنتهي في 20 يوليو 2024 ويعتبر يومي 8 و9 يونيو أيام تحضيرية للجان سير الامتحانات .