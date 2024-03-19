تنشيط السياحة تدرج مزارع كلية الزراعة جامعة قناة السويس بقائمة مزارات الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أثناء رئاسته لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 300 إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يُشكل محور الارتكاز نحو بناء السمعة المجتمعية للجامعة، خاصة وأن الجامعة تميزت بتوجهها المجتمعي منذ نشأتها، مشدداً على ضرورة توسيع دائرة المشاركة في المبادرات الرئاسية، التي تهتم بخلق حياة كريمة، مع ضرورة تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والإداريين، لخدمة مجتمع إقليم القناة وسيناء.

وتابع "مندور" أن الجامعة شريك أساسي في المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، كما أنها لا تدخر جهدا في المشاركة بفاعلية بتلك المبادرات، وفق توجيهات القيادة السياسية؛ لدعم المواطن المصري اقتصاديا واجتماعيا، متابعا أن الجامعة تحرص على التواصل مع مختلف مؤسسات وفئات المجتمع، مشيراً إلى إسهامات الجامعة بقوافل "حياة كريمة"، حيث قدمت خدماتها لـ24624 شخصا، وبمبادرة قادرون باختلاف وانتفع بها 502 مواطن، و4000 مستفيد بمبادرة "100 مليون صحة"، وتابع أن الجامعة شاركت كذلك بمبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي خلال العام الماضي من خلال 66 فاعلية استهدفت 2215 شخصا.

وقبل بداية مناقشة جدول الأعمال- قدم الدكتور ناصر مندور الشكر للدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق؛ تقديراً لمجهوداته في خدمة القطاع طوال 4 سنوات وحتى انقضاء مدته، لافتاً إلى أن الجميع يعمل لصالح كيان واحد هو جامعة قناة السويس.



وبدأ المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابق، ثم باشر المجلس أعماله بمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، حيث ناقش الدكتور ناصر مندور الموضوع المقدم من كلية الطب بشأن البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني، موجها بتوسيع دائرة نشر الوعي والتثقيف الصحي بالإسعافات الأولية لإنعاش القلب الرئوي، والصدمات الكهربية، وأثر التدخين على الصحة وما له من تأثير في الاتجاه نحو الإدمان، وأهمية أن يتضمن ذلك يوم أو مبادرة شاملة للوعي الصحي تشارك بها كليتا الطب والتمريض.

وانتقل الدكتور ناصر مندور إلى الموضوع الخاص بإضافة أنشطة خدمية وسياحية، لبعض وحدات كلية الزراعة ذات الطابع الخاص ( متحف الحياة البرية بقسم وقاية النبات- وحدة مزارع الكلية)..بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الإسماعيلية، والتي وضعت تلك الوحدات على قائمة زيارات الوفود داخل المحافظة.

واستعرض رئيس الجامعة الموضوع الخاص بترشيح 13 عضو هيئة تدريس للمشاركة في إقامة مشروع شراكة للبحث العلمي بين الجامعات، بهدف البدء الفعلي في استصلاح 200 فدان بمحافظة الوادي الجديد لكل جامعة، حيث يتم تقديم مقترح متكامل لإنشاء شركة مساهمة بين الجامعات المشاركة، للإشراف وإدارة المشروع، وكذلك إعداد دراسات جدوى زراعية متكاملة للمشروع، وطالب رئيس الجامعة بالتنسيق مع قطاع الدراسات العليا في هذا الشأن.

وأحاط رئيس الجامعة المجلس علماً بالموضوع المقدم من كلية التجارة بشأن الموافقة على عقد مسرحية تتناول ظاهرة الاحتباس الحراري وآثاره، وذلك بهدف المساهمة في رفع الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، والمشاركة في تنمية قدرات ومهارات الطلاب الإبداعية والثقافية.

وفي نهاية المجلس حرص الدكتور ناصر مندور على تقديم التهنئة لجميع منتسبي الجامعة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، التى حقق فيها الجيش المصري أكبر انتصاراته، وكانت جامعتنا إحدى أهم ثمار هذه الحرب المجيدة، متمنياً لمصرنا الغالية وقيادتها وشعبها وجيشها التقدم والازدهار.