تعرف على مركز التنمية الشبابية بكفر الشيخ في 11 معلومة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ، إقامة مركز التنمية الشبابية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ليكون أول مركز شبابى بالمحافظة، لجذب الشباب والفتيات، وتكوين جيل متميز رياضياً، نتعرف على مركز التنمية الشبابية فى 11 معلومة.

1- ومركز التنمية الشبابية بمدينة كفر الشيخ

2- يحتوى على حمام سباحة أوليمبى.

3- 2 ملعب أكريليك متعدد الأغراض.

4- مضمار حول الملاعب.

5- يضم مركز التنمية الشبابية ملعبين كرة قدم نجيل صناعي

6- غرف تغيير ملابس للملاعب.

7- مبنى للأنشطة.

8- مبنى قاعة الاحتفالات.

9- صالة چيم رياضى.

10- يقع مركز التنمية الشبابية بجوار الموقع الجامعة، والكوبرى العلوى للربط بين محور دسوق كفر الشيخ والطريق الدائرى صبرى القاضى وطريق دائرى غربى وشرقى، وبالإضافة لمجمعين سكنيين يتم إنشاؤها.

11- المركز يقع على مساحة 5 أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحى سخا طبقا لقرار محافظة كفر الشيخ رقم 1582 بتخصيص مساحة 5.35 فدان بحى سخا شرق مدينة كفر الشيخ.