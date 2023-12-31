اليوم السابع
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أجواء احتفالية بكفر الشيخ بالعام الجديد بالحدائق وعلى ضفاف النيل.. صور

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:03 م
أجواء احتفالية بكفر الشيخ بالعام الجديد بالحدائق وعلى ضفاف النيل.. صور أجواء احتفالية بحدائق كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، أجواء احتفالية فى ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، وتواجد الأهالى بالحدائق العامة، منها حديقة صنعاء بكفر الشيخ، والأسرة والطفولة بدسوق، والحديقة المركزية بكفر الشيخ، وغيرهم.

وأطلق عدد من الأطفال الألعاب النارية، وجرى تركيب أشجار الكريسماس وإضاءات بألوان وأشكال مبهرة، مع تركيب المجسمات والأشكال المبهجة بإضاءات مختلفة، واستقبلت الحدائق عدد كبير من الأهالى، الذين يحتفلون، استعدادًا لأستقبال العام الميلادى الجديد 2024م.

وتفاعل الأهالى مع الاحتفالات، والذين حرصوا على التواجد على ضفاف نهر النيل بدسوق للإحتفال بأعياد ليلة رأس السنة وسط حالة من الأمن والأمان، والاستقرار السائدة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والطقس المعتدل.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ خالص التهانى القلبية للقيادة السياسية والتنفيذية بهذه المناسبة وللشعب المصرى، ولأهالى محافظة كفر الشيخ، معربًا عن أمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير لأبناء المحافظة لتحقيق أمنياتهم وطموحاتهم باستكمال تنفيذ المشروعات العديدة الجارية فى كافة قطاعات التى تشهدها المحافظة.

كما شهدت عدد من الحدائق بكفر الشيخ، ومنها حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، التابعة للمحافظة، بإشراف محمد عيسى مدير الحديقة، أجواء احتفالية تضمنت عدد من الفقرات الخاصة بالأطفال، كما توافد عدد من الأهالى على المحال لشراء الورود والحلوى، وشراء الدباديب الحمراء، وغيرها من المتميزة بألوان متعددة، إضافة لشراء طاقية بابا نويل، والتى يتراوح ثمنها من 24 إلى 26 جنيها.

 

 

 

أجواء احتفالية بحدائق كفر الشيخ
أجواء احتفالية بحدائق كفر الشيخ

 

اجواء احتفالية بكفر الشيخ بعيد المياد الجديد
اجواء احتفالية بكفر الشيخ بعيد المياد الجديد

 

برامج ترفيهية للأطفال
برامج ترفيهية للأطفال

 

تنوع المعروضات في المحال بكفر الشيخ احتفالا بالعام الميلادي الجديد
تنوع المعروضات في المحال بكفر الشيخ احتفالا بالعام الميلادي الجديد

 

تواجد عدد من الاطفال للإحتفال
تواجد عدد من الاطفال للإحتفال

 

توافد عدد من الأهالي على الحدائق
توافد عدد من الأهالي على الحدائق

 

جانب من المتوافدين على الحدائق
جانب من المتوافدين على الحدائق

 

سعادة الاطفال بالعام الميلادي الجديد
سعادة الاطفال بالعام الميلادي الجديد

 

طاقيات بابانويل ودباديب احتفالا بالعام الميلادي 2024م
طاقيات بابانويل ودباديب احتفالا بالعام الميلادي 2024م

 

طاقية بابا نويل ب 25 جنيه
طاقية بابا نويل ب 25 جنيه

 

عرض عدد من الدباديب وطاقة بابا نويل بمحال كفر الشيخ
عرض عدد من الدباديب وطاقة بابا نويل بمحال كفر الشيخ

 

 







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