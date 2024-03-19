تعرف على تفاصيل مهرجان رمضان الرياضي بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية من خلال النشاط الرياضي مهرجان رمضان الرياضي فى الألعاب الرياضية بمشاركة طلاب الجامعة المتميزين فى الألعاب الرياضية.

وتشمل الألعاب تنس طاولة ، خماسى كرة القدم، ألعاب قوى، ثلاثيات كرة السلة، رباعيات طائرة، وتقدم جامعة الإسكندرية جوائز مالية للمراكز الأولى.

وتنطلق فعاليات المهرجان فى بطولة تنس الطاولة أيام 25,26,27 مارس بالصالة متعددة الأغراض بينما تنطلق فعاليات مسابقة تنس الطاولة طلبة وطالبات 20,21 مارس الجارى باستاد الجامعة، وتبدأ فعاليات ثلاثيات كرة السلة أيام

19 مارس، وخماسيات كرة القدم أيام 25 حتى 28 مارس الجارى.