اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2024 03:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على تفاصيل مهرجان رمضان الرياضي بجامعة الإسكندرية

الثلاثاء، 19 مارس 2024 02:00 ص
تعرف على تفاصيل مهرجان رمضان الرياضي بجامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية من خلال النشاط الرياضي مهرجان رمضان الرياضي فى الألعاب الرياضية بمشاركة طلاب الجامعة المتميزين فى الألعاب الرياضية.
 
وتشمل الألعاب تنس طاولة ، خماسى كرة القدم، ألعاب قوى، ثلاثيات كرة السلة، رباعيات طائرة، وتقدم جامعة الإسكندرية جوائز مالية للمراكز الأولى.
 
وتنطلق فعاليات المهرجان فى بطولة تنس الطاولة أيام 25,26,27 مارس بالصالة متعددة الأغراض بينما تنطلق فعاليات مسابقة تنس الطاولة طلبة وطالبات 20,21 مارس الجارى باستاد الجامعة، وتبدأ فعاليات ثلاثيات كرة السلة أيام
19 مارس، وخماسيات كرة القدم أيام 25 حتى 28 مارس الجارى.






الاسكندرية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة الاسكندرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة