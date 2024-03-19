المغرب يعتزم إطلاق قمرين صناعيين متطورين لتعزيز القدرات الاستخباراتية

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يعتزم المغرب إطلاق قمرين صناعيين جديدين يعتبران الأحدث عالميا والأكثر تطورا، وهما من نوع OFEK، بهدف تعزيز القدرات الاستخباراتية.



وأكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن المغرب وقع اتفاقا مع أحد شركائه العسكريين الكبار بشأن صفقة اقتناء وتطوير قمرين اصطناعيين من طراز "OFEK"، الأحدث في العالم.



وتتميز منظومة الأقمار الصناعية التي سيحصل عليها المغرب بقدراتها العالية في المجالين الاستخباراتي والأمني، حيث تصل دقتها إلى هامش خطأ لا يتجاوز نصف متر، وهي أقمار تعتمد عليها دول كبرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والإمارات.