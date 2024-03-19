الخارجية الأمريكية: التقرير الأممي حول الجوع في غزة مؤلم

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قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن التقرير الأممي حول الجوع في غزة مؤلم، وهناك أطفال يتضورون جوعًا ومصابون بسوء التغذية لأن المساعدات الانسانية لا تصلهم.



وأضاف المتحدث - في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الاثنين "نؤمن وبقوة بأنه يجب عمل كل شيء لزيادة مستوى المعونات الانسانية لقطاع غزة، ونعتقد أن هذه المساعدات المستدامة مطلوبة وبدون أي تعطيل".



وتابع باتيل: "نحن مع وقف إطلاق نار يصحبه الإفراج عن الرهائن.. وقف إطلاق نار يسمح بامكانية استمرار الدبلوماسية والمداولات من أجل الوصول إلى أمن وسلام أوسع في المنطقة".