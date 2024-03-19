ارتفاع سعر نفط عُمان تسليم مايو القادم ليسجل 86.44 دولار

كتبت -مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مايو القادم 86.44 دولار.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 75 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين والبالغ 85.69 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 78.75 دولار للبرميل، مرتفعًا 1.54دولارمقارنةً بسعر تسليم شهر فبراير الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .



وتراجعت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، وذلك في ظل توقعات بزيادة الإمدادات من روسيا علاوة على احتمال تسجيل تراجع أكثر من المتوقع في الطلب على وقود الطائرات.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 16 سنتا إلى 86.73 دولار للبرميل، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا إلى 82.03 دولار، وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل، والذي تنتهي صلاحيته غدا بمقدار 16 سنتا إلى 82.56 دولار.