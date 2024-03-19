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أخبار 24 ساعة.. وزير التموين: الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى أسعار السلع

الثلاثاء، 19 مارس 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير التموين: الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى أسعار السلع الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

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