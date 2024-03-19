أخبار 24 ساعة.. وزير التموين: الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى أسعار السلع

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التموين: الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات فى أسعار السلع

وزيرة الهجرة: لدينا 14 مليون مصرى بالخارج قمة أولوياتنا وقوتنا الناعمة

وزارة النقل تستثمر 3.6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحرى.. فيديو

وزارة الصحة: الجسم يحتاج 8 أكواب مياه بعد الإفطار منعا للجفاف

وزارة الصحة تبحث مع سفير إسبانيا بالقاهرة توسيع التعاون في خدمات زراعة الأعضاء

وزارة الصحة توقع بروتوكول مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب