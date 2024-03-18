وزير الأمن القومى الإسرائيلى يطالب باقتحام الأقصى فى العشر الأواخر من رمضان

وكالات

طالب وزير الأمن القومى الإسرائيلى اليمينى المتطرف إيتمار بن غفير، بالسماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن بن غفير طالب الحكومة بالسماح لليهود باقتحام الأقصى، خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، خلافا للسياسة القائمة منذ سنوات بمنع الاقتحامات خلال تلك الفترة، للحيلولة دون تفجر الأوضاع.

وبحسب القناة، أبلغ بن غفير، المسؤولين الأمنيين فى إسرائيل بطلبه، ومن المنتظر إجراء مناقشة بشأنه داخل مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين.